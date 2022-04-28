«Альфа-Банк» приостанавливает переводы в долларах с 6 мая 2 28.04.2022, 11:33

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Санкции начали действовать.

«Альфа-Банк» приостанавливает переводы в долларах с 6 мая. Это связано с тем, что американский банк-корреспондент Citibank решил закрыть корреспондентский счет банка, сообщает пресс-служба «Альфа-Банка».

«Альфа-банк» ищет новых партнеров и рекомендует клиентам, ожидающим перевода в долларах из-за границы, сообщить отправителю, что платежные реквизиты с указанием банка-корреспондента Citibank действительны только до 6 мая.

Международные платежи в евро, платежи и переводы в долларах внутри Беларуси, а также валютные карты работают в стандартном режиме.

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