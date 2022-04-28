Всемирный банк: Война на Украине вызвала самый большой товарный шок за 50 лет 2 28.04.2022, 11:44

3,236

Изменились глобальные модели торговли.

Война России в Украине вызвала крупнейший товарный шок за последние 50 лет и нанесла серьезный удар по товарным рынкам, изменив глобальные модели торговли, производства и потребления таким образом, что цены будут сохраняться на исторически высоком уровне до конца 2024 года.

Об этом 26 апреля заявил Всемирный банк в своем отчете.

По подсчетам банка, рост цен на энергоносители за последние два года стал самым большим со времен нефтяного кризиса 1973 года. Повышение цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, и удобрения, производство которых зависит от природного газа, было самым большим с 2008 года.

"В целом, это крупнейший товарный шок, который мы испытали с 1970-х годов. Как и тогда, шок усугубляется резким введением ограничений на торговлю продуктами питания, топливом и удобрениями", – сказал вице-президент Всемирного банка по справедливому росту, финансам и институтам Индермит Гилл.

Всемирный банк ожидает, что цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 и 2024 годах. Прогнозируется, что неэнергетические цены, включая цены на сельское хозяйство и металлы, вырастут почти на 20% в 2022 году и также будут снижаться в последующие годы. Однако цены на сырьевые товары останутся значительно выше среднего показателя за последние пять лет, утверждает организация.

Из-за вызванных войной сбоев в торговле и добыче цена сырой нефти марки Brent в среднем составит $100 за баррель в 2022 году, что станет самым высоким уровнем с 2013 года и увеличится более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. В 2023-м цена может снизиться до $92, что значительно превышает средний показатель за пять лет ($60 за баррель). Всемирный банк также ожидает, что цены на природный газ в Европе в 2022 году будут в два раза выше, чем в 2021 году, а цены на уголь – на 80% выше, причем обе цены будут на рекордно высоком уровне.

"Рынки сырьевых товаров переживают один из крупнейших за последние десятилетия скачков предложения из-за войны в Украине. В результате рост цен на продукты питания и энергоносители приводит к значительным человеческим и экономическим потерям и, вероятно, остановит прогресс в сокращении бедности. Более высокие цены на сырье усугубляют и без того повышенное инфляционное давление во всем мире", – сказал директор Группы перспектив Всемирного банка Айхан Косе.

Всемирный банк прогнозирует, что цены на пшеницу вырастут более чем на 40%, достигнув в этом году рекордно высокого уровня в номинальном выражении. Это окажет давление на развивающиеся экономики, которые зависят от импорта пшеницы, особенно из России и Украины. Также, по прогнозам, цены на металлы вырастут на 16% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 году, но останутся на повышенном уровне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».