Путинистов «ломает» 7 Александр Сотник

28.04.2022, 11:57

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Александр Сотник

Чем ближе 9 мая, тем сильнее истерика Кремля.

По словам спикера Госдумы Володина, «Украина – террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны». Вот кто, оказывается, должен за все отвечать: и за страдания русскоязычного населения в раскуроченном Харькове, и за мирных жителей, расстрелянных в Буче, и за массовые захоронения под Мариуполем, и за убитую ракетой трехмесячную девочку. А Лавров – тот прямо с утра белугой воет: «Ядерная война недопустима! Но риск ее реален» - и поди ж ты его пойми.

Политолог Сергей Марков топор войны разрыл и машет над черепом: «Румыния при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье и провести массовые политические репрессии против всех сторонников России. Это поставит Россию в очень сложное положение. После военной операции Румыния планирует аншлюс Молдавии»…

Путинистов ломает: в ходе проверки судна «Milan express», на котором по документам перевозили бананы из Эквадора, спецслужбы Эстонии обнаружили 72 мешка с кокаином на сумму в полмиллиарда евро. Для маленькой Эстонии такая партия наркоты неподъемна: где взять столько наркоманов для освоения такого счастья?

Но страной назначения большей части контейнеров обозначена Российская Федерация. Глядя на одухотворенные хари невменяемой элитки, обнюхивающей вход в бункер, можно сделать вывод: этим и ядерный грибочек по кайфу.

Сам плешь-фраер из подземелья уже не выныривает, и никто не знает, на каких препаратах он там процветает. Высунул морду, поцеловал Лукашенко, сдристнул обратно. Даже в храм Лужка-строителя ходить стремно: вдруг поп Гундяй Кагора своего пережрет и золоченой рясою задушит? Вот и приходится корёжиться на фоне хромакея, неистово крестясь и застревая в текстурах.

С другой стороны, война идет, контора пишет. После раскрытия группы злодеев, разбазаривших миллиарды долларов, выделенных на формирование «пятой колонны» в Украине, наметилась здоровая тенденция по сплочению силовых уркаганов у паханской тушки.

Администрацию трясет, смена курса на усиление бригады костоломов на борту разворачивает «Путаник» в сторону массовых репрессий. Кто успел – тот уехал, и теперь воет за бортом, размахивая бело-сине-белыми тряпочками. Перестал шутить юморист Галкин, против которого вот-вот возбудят что-то уголовное; имя Хаматовой вымарали из афиш «Современника»: а нечего строить невинную мордочку на Рижском взморье.

Внутри пропагандистской машины тоже искрит: поговаривают о скорой замене самого Эрнста на кого-нибудь ультра-упоротого. На место гендиректора 1 канала примеряют даже жопу Соловьева, но для этого засранца придется сразу выпиливать дырку в кресле, чтобы дристал, не сходя с рабочего места. Времена наступили суровые, Z-говном перепачканы все, а чтобы не морщились – коллектор дает установку: это – патриотическое повидло! Всем глотать и радоваться, нырять и наслаждаться!

Сейчас под шумок освободим Молдову – и будет нам победа к 9 мая. Не Киев, так хотя бы Кишинев! Неизвестными выведены из строя две антенны, передававшие сигналы нашего скрепного радио, так что враг наступает всем борзым фронтом.

А самолеты уже облетают Молдову, ибо где «русский мир» – там чистое небо, свободное для пролетов смертоносных Искандеров. Сегодня около 7 утра парочка крылатых ракет пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС. Так что пристреливаемся и тестируем, и машем мордою Лаврова: «Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать». Россия разместила ракетные установки «Искандер-М» у границы с Украиной.

Каждая такая установка имеет две управляемые ракеты с дальностью свыше 500 км и способна нести даже ядерные боеголовки. В радиус действия этих установок попадают украинские Харьков и Полтава.

Чем ближе 9 мая – тем ядернее истерика путло-командующего. Ему обещали победу за три дня, и кинули как последнего лоха. Потом пообещали к Пасхе – и кинули вновь, как фембоя на татами. Но 9 мая – это священный день черной мессы Победобесия; в этот день плешивец мутирует в Деда Победа, у него вырастают рога и копыта, он становится буйным и неукротимым, скачет на палке и размахивает ракетами, душит Шойгу колорадкой и заставляет полки маршировать прямо на кладбище. В этот день он нервный и агрессивный, как оборотень в полнолуние. Так что к сакральному дню Колорадицы лучше что-нибудь завоевать. Не Украину и Молдову – так хотя бы Приднестровье. А то никакой венесуэльской муки не напасешься. Вот и сепаратист Пушилин заявляет, что «после выхода к границам Донецкой области нужно начинать следующий этап операции с учетом происходящего в Приднестровье». Вот и ответ на вопрос «зря, что ли, взрывали»? Похоже, дурачок только что, благословясь, слил планы Кремля. Молдова и Румыния заявили о готовности в случае обострения зачистить оккупированное Приднестровье, и в воздухе запахло ракетами. Отчего бы не отхватить бонусный кусок аккурат к 9 мая? Но Румыния – член блока НАТО, и столкновение с ней чревато войной со всем альянсом, поэтому гибридничать будем до конца: фыркать в сторону Запада о реальности ядерной войны и утверждать, что в Приднестровье лезет не Россия, а войска ДНР. Правда, Пушилин кукарекнул не вовремя – как бы не пришлось ему язык отрезать острой визиткой Яроша. Время нынче неспокойное, и бандеровцы повсюду. Спасенному от доморощенных заговорщиков Соловьеву не мешало бы обсыпаться аргентиночкой, нырнуть в унитаз и на глубине слиться с ландшафтом, пока не нашли. Ведь в следующий раз заговор могут и не раскрыть, заткнув эфирные фонтаны. То же самое касается и Скабеевой с Симоньян, которых трясет то ли от страха, то ли от патриотической ломки.

Мэр Николаева Сенкевич сообщает, что город готовится к осаде или нападению рашистов. По его словам, Россия через Крым перебрасывает оружие и ресурсы, накапливая их в Херсонской области. Похоже, конец апреля – начало мая станет решающим периодом в этой войне. Резервов у путлорогих мало, и всеобъемлющей победы не будет. Поэтому приказано закрепиться на тех территориях, которые обеспечат геополитическое присутствие рашистов. И, спасаясь от патриотической ломки, яростно начесывать бомбу в десять мегатонн – пока не наступит оргазм с последней вспышкой, как дембельский аккорд перед уходом в рай.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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