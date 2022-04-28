Швейцария расширила санкции против режима Лукашенко 1 28.04.2022, 12:02

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Какие ограничительные меры были введены?

Швейцария 27 апреля ввела новые санкции против России и Беларуси в связи в продолжающейся войной в Украине, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Федерального совета страны.

В отношении Беларуси страна расширила запрет на экспорт банкнот.

«Запрет на вывоз банкнот и продажу ценных бумаг белорусским гражданам, резидентам или организациям распространяется на все официальные валюты государств-членов ЕС», — говорится в сообщении.

До сих пор запрет распространялся только ценные бумаги и банкноты в швейцарских франках и евро.

Для России, помимо запрета на вывоз банкнот, новые санкции включают ограничения на импорт бурого угля, каменного угля и «товаров, являющихся важным источником доходов для России, в частности, древесины, цемента, морепродуктов и черной икры».

«Любая поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под общественным контролем, будет запрещена. В Швейцарии нельзя будет регистрировать трасты для граждан России или физических или юридических лиц, проживающих в России. Различные услуги для таких трастов также будут запрещены», — указано в пресс-релизе.

С введением этих ограничений Швейцария ввела в действие большинство новых мер ЕС против России, которые предусмотрены пятым пакетом санкций.

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