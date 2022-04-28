Под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли топливо и оружие из Крыма 8 28.04.2022, 12:36

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У захватчиков началась паника.

Сегодня, 28 апреля, около 8 утра, в Акимовке Мелитопольского района прогремел взрыв, сообщает ria-m.tv.

По имеющейся информации, был взорван железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из АР Крым.

По словам местных жителей, у оккупантов началась паника. Мост был оцеплен. Российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.

А через Мелитополь идут колонны зерновозов – оккупанты воруют зерно и везут в Крым, чтобы через порт отправить в РФ.

На территории Краснодарского края власти разрешили воровать зерно с части Херсонской области, захваченной россиянами. Такое решение депутаты почти единогласно приняли в среду, 24 апреля, во время заседания законодательного собрания Красноярского края.

Как видим, оккупанты спешат вывезти награбленное перед отступлением пока это еще возможно.

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