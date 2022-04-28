Начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов прибыл в Изюм 22 28.04.2022, 12:42

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Валерий Герасимов

Он лично будет руководить действиями оккупантов на этом направлении.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Российской федерации Валерий Герасимов лично будет руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении.

Данными об этом располагает Defense Express.

"Россияне фактически "разболтали" вертикаль управления своими силами вторжения. Поэтому их наступление обречено на провал, а Кремль уже может отсчитывать дни до момента своего военного поражения", — проинформировало издание.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке 27 апреля отмечал, что оккупанты стянули для наступления на Изюмском направлении достаточно мощную группировку — подразделения из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, части десантных войск, в частности — введены в бой две БТГр из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

"Похоже, рашисты считают, что наступление на Изюмском направлении — это для них "Сталинград" и "Курская дуга" одновременно. Поэтому Кремль решил еще больше "централизовать" управление этой операцией. Из собственных источников Defense Express стало известно, что начальник Генерального штаба вооруженных сил Российской федерации Валерий Герасимов лично будет руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении. Этот персонаж вроде бы уже прибыл на пункт управления вооруженными силами Российской федерации, расположенный в районе города Изюм", — объяснило издание.

В Defense Express предполагает: если лично Герасимов прибыл командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, значит у Кремля провалился замысел по созданию единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины, которую должен был возглавлять "политический назначенец" генерал армии и командующий Южным военным округом Александр Дворников.

"Подметим еще такую особенность "стиля" военных операций Кремля — "разболтанность" вертикали управления орки пытаются "компенсировать" усилением огневой мощи на отдельном отрезке фронта. Как пример — в той же утренней сводке генштаб ВСУ отмечал, что вблизи Белгорода рашисты разместили два дополнительных дивизиона ОТРК "Искандер". Которые очевидно были "с кровью вырваны" из последних резервов РФ, раз орки уже вынуждены применять противокорабельные Х-35 для обстрелов Николаева, или же ОТРК "Точка-У" для ударов по Днепропетровщине. Имеем смелость допустить, что такая "разболтанность" вертикали управления у рашистов станет виновником поражения наступления орков на Изюмском направлении. Поэтому в Кремле уже могут начинать считать дни до момента, когда наступит военное поражение в Украине" — проинформировали в издании.

Напомним, начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской федерации Валерий Герасимов, по данным "Миротворца" — один из идеологов и организаторов оккупации Автономной республики Крым, лично курирует заброску подразделений российской армии на территорию Украины в районе Донецкой и Луганской областей. Генпрокуратура считает Валерия Герасимова одним из причастных к трагической гибели украинских военных под Иловайском в 2014 году.

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