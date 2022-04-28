Стало известно количество «тунеядцев» в Беларуси 9 28.04.2022, 12:47

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Фото: bortnikau.livejournal.com

В какой из областей их больше всего?

Так называемые «тунеядцы» платят коммуналку по экономически обоснованным тарифам. Сайт banki24.by посмотрел, сколько людей потенциально попадает в эту категорию.

Несколько лет подряд в РБ обследуют выборку населения по вопросам занятости. Выборку подбирают так, чтобы она максимально отражала демографию страны по данным переписи. Так достигается надежная переносимость результатов с выборки на всех белорусов.

Обследование проходят члены домашних хозяйств в возрасте от 15 до 74 лет, которые постоянно проживают по адресу выбранного жилого помещения. Обследование по вопросам занятости проводят во всех областях и в Минске.

По результатам обследования Белстат определяет расчетное число людей, которые входят в рабочую силу, и людей, которые не входят в нее. В состав рабочей силы входит занятое население и безработные.

По итогам 1 квартала 2022 года в рабочую силу вошли 4,955 млн человек. Среди них около 4,771 млн человек составили занятые в экономике и 184,2 тыс. человек – безработные (по критериям Международной организации труда).

Уровень участия в рабочей силе составил 69,2%. Это значит, что таким сложилось соотношение численности рабочей силы и численности населения в возрасте 15-74 лет.

Соответственно, остальное население не вошло в рабочую силу. Иными словами, такие люди не имели постоянного занятия (работы) и по различным причинам не находились в активном поиске работы.

В 1 квартале в состав рабочей силы не вошли 2,204 млн человек. Среди них не желали работать 1,908 млн человек, желали работать – 296,4 тыс. человек.

Основная масса людей, которые не попали в рабочую силу, относилась к пенсионерам. По итогам обследования в 1 квартале количество таких пенсионеров оценили в 1,344 млн человек.

Это логично, так как обследование охватывает людей 15-74 лет, а стандартный возраст выхода на пенсию существенно ниже 74. Даже после повышения пенсионного возраста в 2022 году для женщин это 58 лет, а для мужчин – 63 года.

В трудоспособном возрасте гораздо меньше людей, которые не включены в рабочую силу. В 1 квартале в этой категории находилось около 753 тыс. человек. Среди них порядка 516,4 тыс. не хотели работать, а 236,6 тыс. – хотели, но по разным причинам не могли приступить к работе.

Среди 516,4 тыс. не желающих работать около 55,6 тыс. приходилось на пенсионеров, а 276,9 тыс. – на учащихся в дневной форме получения образования. Таким образом, оставалось около 183,9 тыс. человек, которые не желали работать и не являлись ни студентами, ни пенсионерами.

Вместе с 236,6 тыс. человек, которые хотели работать, но не могли начать, последняя категория формировала «тунеядскую» армию. По оценкам, среди 236,6 тыс. человек, желающих работать, около 166,1 тыс. не были готовы приступить к работе в течение недели, а 70,5 тыс. вообще не искали работу.

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