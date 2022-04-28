Немецкий бундестаг проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине 7 28.04.2022, 12:56

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Дебаты продолжались около 70 минут.

Немецкий бундестаг 28 апреля подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине, сообщает Deutsche Welle.

Дебаты по этому поводу продолжались около 70 минут. Инициативу поддержали 586 из 693 депутатов. 100 высказались против, семеро воздержались.

Поставки Украине тяжелого вооружения поддержали представители правящей коалиции и оппозиционный блок ХДС/ХСС.

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