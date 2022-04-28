Столтенберг: Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО с распростертыми объятиями 5 28.04.2022, 13:17

1,968

Страны уже сейчас являются ближайшими партнерами Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО «с распростертыми объятиями», если подадут заявку о вступлении.

Об этом сообщает The Guardian.

«Конечно, Финляндия и Швеция должны сами решать, хотят ли они подать заявку на вступление в НАТО или нет. Но если они решат подать заявку, Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО с распростертыми объятиями. Финляндия и Швеция — наши ближайшие партнеры», — сказал он.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».