Столтенберг: Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО с распростертыми объятиями

Столтенберг: Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО с распростертыми объятиями5
- 28.04.2022, 13:17
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Страны уже сейчас являются ближайшими партнерами Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО «с распростертыми объятиями», если подадут заявку о вступлении.
Об этом сообщает The Guardian.
«Конечно, Финляндия и Швеция должны сами решать, хотят ли они подать заявку на вступление в НАТО или нет. Но если они решат подать заявку, Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО с распростертыми объятиями. Финляндия и Швеция — наши ближайшие партнеры», — сказал он.
20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.
Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.
Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.