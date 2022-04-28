Ученые NASA: Марс столкнется с одним из своих спутников 5 28.04.2022, 13:19

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Когда это произойдет?

Ученые NASA предполагают, что в том случае, если произойдет изменение траектории вращения Фобоса вокруг Марса, то в конечном результате это приведет к тому, что он столкнется с Красной планетой. Но даже если это и случится, то пройдет еще очень много лет.

Об этом сообщат Giantfreakinrobot.

Во время вращения Фобоса вокруг Марса, гравитация спутника незначительно влияет на внутренние слои Красной планеты. Это становится причиной того, что начинают постепенно происходить изменения не только тех горных породах, что находятся в коре планеты, но и в тех, что присутствуют в мантии. В свою очередь гравитация Марса сказывается на орбите Фобоса и очень медленно ее меняет.

Специалисты предполагают, что спустя много десятков миллионов лет может произойти столкновение Красной планеты с ее спутником. Но если вести регулярные наблюдения с Марса за солнечными затмениями, то можно будет более точно установить, как именно происходит изменение траектории вращения Фобоса. Стоит отметить, что некоторое время назад марсоход Perseverance зафиксировал солнечное затмение, во время которого Фобос частично перекрыл часть Солнца.

В NASA уверены в том, что столкновение произойдет обязательно и по другому быть не может, но до этого пройдет еще очень много лет. В то же время некоторые специалисты предполагают, что события могут развиваться иначе.

Часть ученых считают, что после того, как произойдет столкновение, Фобос распадется на огромные части и они будут раскиданы по поверхности всей Красной планеты. В свою очередь другие специалисты предполагают, что с обломков Фобоса вокруг Марса постепенно образуется кольцо, а на поверхность их упадет только небольшое количество.

Стоит отметить, что исследователи достаточно давно интересуются спутником Красной планеты Фобосом, ведь он обладает очень интересной орбитой. До сегодняшнего дня есть очень мало информации относительно состава спутника, а также его происхождения.

Фобос обладает очень странной формой и внешне напоминает огромную картофелину. Он вращается вокруг Красной планеты намного быстрее, чем вращается непосредственно сама планета. Восход и закат Фобоса с поверхности Марса можно видеть за сутки два раза.

Если учесть факт, что столкновения Фобоса и Марса произойдет еще очень нескоро, то люди смогут на протяжении многих лет наблюдать за данными событиями. Специалисты НАСА утверждают, что люди смогут отправиться на Марс уже через десятилетие. Есть достаточно много времени для того, чтобы успеть изучить Фобос, прежде, чем он столкнется со своей планетой.

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