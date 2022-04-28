Матюшевский, которого задерживали силовики, вернулся в «Банк БелВЭБ» 2 28.04.2022, 13:25

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Василий Матюшевский

Это случилось после встречи с Лукашенко.

Василий Матюшевский, которого задерживали силовики, вернулся в руководство «Банка БелВЭБ». Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Сегодня в банке прошла встреча первого вице-премьера Николая Снопкова с руководством и менеджерами. Снопков проинформировал участников о переназначении Василия Матюшевского на должность председателя правления, а также «пожелал коллективу банка сплоченной работы и проактивной позиции в экономическом развитии нашей страны».

Напомним, что после задержания и ухода с должности председателя правления банка, он встретился с Лукашенко. Наверняка, с этим связано его возвращение на должность.

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