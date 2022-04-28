Палата представителей Конгресса США одобрила закон о конфискации собственности РФ в пользу Украины 4 28.04.2022, 13:42

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Для вступления в силу он должен быть принят Сенатом и подписан президентом.

Палата представителей Конгресса США 28 апреля одобрила законопроект, который позволит конфисковать попавшую под санкции собственность РФ для передачи ее в помощь Украине. Об этом сообщил "Голос Америки".

Документ поддержали 417 конгрессменов, восемь были против.

Законопроект призывает президента США Джо Байдена разрешить арест и изъятие активов россиян, "чьи средства получены частично путем коррупции." Речь идет также об активах, полученных "благодаря оказанию поддержки руководителям РФ".

Средства от проданных активов планируют направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь, а также на содействие украинцам в переселении в другие страны.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом США, написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"Он рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины", – прокомментировал он.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине.

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