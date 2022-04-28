Shell не будет покупать нефть и нефтепродукты с российским содержанием 28.04.2022, 13:57

Эмбарго распространяется на любые топливные смеси из РФ.

Нефтяная компания Shell больше не будет покупать продукты нефтепереработки с каким-либо российским содержанием, включая топливные смеси, передает Reuters.

После заявления об отказе от российских нефти и газа компания все же продолжала принимать продукцию, содержащую менее 50% топлива из России, на основании положений своих торговых контрактов.

Теперь же компания не будет принимать такие товары. Как пишет Reuters, в заявке на поставку авиакеросина на торговой платформе Platts компания указала, что не будет принимать добытое в России сырье, товары смешанные с российским сырьем, а также товары, транспортировка которых начинается из РФ или включает в себя транзит через эту страну.

«Мы работаем над поэтапным отказом от российской нефти и газа в нашей цепочке поставок, защищая при этом поставки энергии и топлива, на которые ежедневно полагаются миллионы людей», — заявили в Shell.

Как отмечает агентство, смешивание топлива является обычной практикой и может происходить на уровне компании или в резервуарах для хранения, которые содержат смесь топлива из разных стран.

Ранее сообщалось, что нефтяная компания Shell отзывает своих сотрудников с совместных предприятий в России.

Позже стало известно, что нефтяная компания Shell обсуждает продажу своей доли в проекте Сахалин-2 с китайскими энергетическими гигантами.

В начале марта Shell объявила об отказе от российских нефти и газа и намерении закрыть АЗС в России.

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