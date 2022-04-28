The Guardian назвала дату решающего периода войны в Украине 1 28.04.2022, 13:59

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Наступление России на Донбассе застопорилось.

Переломный момент войны в Украине произойдет в следующем месяце, после того, когда в страну прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы вкупе с немецкими и британскими зенитными установками.

Об этом пишет британское издания The Guardian.

Журналисты отметили, что война в Украине застопорилась.

Наступление России на Донбассе не удается в полной мере и только начинает развиваться без каких-либо признаков серьезного прорыва. Неудачи российских войск на востоке журналисты связывают с неблагоприятной погодой в регионе, сильным сопротивлением ВСУ, а также проблемами российского командования и управления.

В то же время украинские силы пока что не могут пойти в масштабное контрнаступление и ожидают оружие от Запада. При этом если военной помощи окажется мало для изменения военного баланса, "встанет вопрос о том, какие еще обязательства готовы взять США, Великобритания и другие члены НАТО".

В издании также считают, что ядерные угрозы Путина предназначены для запугивания, однако остается непреодолимый риск того, что российский президент пойдет на дальнейшую эскалацию, если почувствует угрозу.

Ранее сообщалось, что Германия одобрила поставку тяжелого вооружения Украине для защиты на фоне полномасштабного вторжения России. Этому решение предшествовали часовые дебаты.

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