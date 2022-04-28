закрыть
28 апреля 2022, четверг, 14:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У Путина нервно отреагировали на предложение Британии поставлять оружие Грузии и Молдове

9
  • 28.04.2022, 14:12
  • 7,284
У Путина нервно отреагировали на предложение Британии поставлять оружие Грузии и Молдове

С заявлением выступила глава британского МИД.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предложила поставлять западное оружие Грузии и Молдове из-за угроз со стороны России. У российского президента Владимира Путина считают, что этот шаг "спровоцирует нестабильность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями Украины и других стран - это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", - отметил он.

Он также добавил, что заявление Трасс следует оценивать МИД России.

Отметим, накануне она заявила, что Запад должен помочь нарастить оборонные возможности не только Украины, но и других стран, которым может грозить военная агрессия со стороны России, таких как Молдова и Грузия.

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко