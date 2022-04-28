Самолеты ЧВК «Вагнера» и ФСБ прилетели в Беларусь 13 28.04.2022, 14:21

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Оба борта приземлились в Витебске.

Сообщается, что сегодня в 12:10 в аэропорту Витебска «Восточный» приземлился Ан-148-100E ФСБ РФ с регистрационным номером RA-61727, сообщает «Инсайдер Украина».

До этого данный борт прилетал в Беларусь 20 мая 2021 года.

Примечательно, что утром в районе 08:30, до прилета самолета ФСБ, в Витебск с военного аэродрома в Мачулищах вылетел вертолет ВВС РБ. Точная цель визита неизвестна.

Кроме того, вчера 27.04 в 15:55 в Витебск прилетал и бизнесджет BAe 125-800B с регистрационным номером RA-02731. Данный борт связывают со структурами «повара Путина» Евгения Пригожина, в частности, с ЧВК «Вагнера».

Самолет пробыл в Витебске всего 45 минут, после чего улетел обратно в Москву, что в свою очередь может говорить о том, что борт кого-то привез или забрал.

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