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«Из роты 10 человек осталось, в атаку никто идти не хочет»

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  • 28.04.2022, 14:22
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«Из роты 10 человек осталось, в атаку никто идти не хочет»
Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko

Военные РФ предупреждают родных, что выжить уже не рассчитывают.

На фоне огромных потерь ВС РФ в боях с украинскими защитниками российскому руководству приходится мотивировать своих военных идти в атаку, обещая им «большие деньги».

Об этом в телефонном разговоре с родными сообщил один из оккупантов, пожаловавшись, что с таким положением дел вряд ли сможет вернуться домой живым, а война, вероятно, закончится, лишь, когда их всех «добьют», сообщает nv.ua.

«Нас, каждый день с утра до ночи ровняет артиллерия… Я с подвала вылезти не могу. То самолеты бомбят, то артиллерия, то еще чем-нибудь… Из роты 10 человек осталось… Опять в атаку отправляют. Никто идти не хочет. Полки все отказываются… В день человек по 100 подыхает… Деньгами все манят. А если не пойдешь, то ничего не дадим… Не рассчитываю домой живым приехать», — рассказал он.

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