Охотничье хозяйство Чижа в Логойском районе выставили на торги 3 28.04.2022, 14:29

1,884

Юрий Чиж

Власти распродают имущество опального олигарха.

Аукцион по продаже охотничье-рыболовного хозяйства «Маковза» пройдет 31 мая. Организатор — ЗАО «Белреализация», пишет officelife.media. Начальная цена — 675 тыс. рублей. Ее могут снизить до 607,6 тыс.

Хозяйство расположено на территории Швабского сельсовета Логойского района и принадлежит ООО «Трайпл» опального олигарха Юрия Чижа, который находится под следствием. База создана еще в советское время.

Как сообщалось, «Трайпл» находится в процессе банкротства около двух лет. Помимо уплаты долгов Юрию Чижу также нужно компенсировать государству льготы, которые ранее были предоставлены при строительстве жилья.

Среди активов компании, по данным на 2021 год, были ледовый дворец в Березе, горнолыжный комплекс «Логойск», сельхозкомпания «Трайпл-Агро» и др. Многие объекты выставлены на продажу. В том числе ледовый дворец. Начальная цена — около 6,6 млн рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».