Кто из лукашистов несет ответственность за вторжение российских войск в Украину 3 28.04.2022, 14:19

3,658

Названы конкретные ведомства.

Беларусы не поддержали военную агрессию против Украины, но из-за режима Лукашенко территория Гомельской области впервые в истории стала плацдармом для военного нападения на суверенное государство.

Вопреки действующей военной доктрине ряд министерств, ведомств и государственных организаций приняли непосредственное участие в военной операции России против Украины.

«Флагшток» разбирался в том, кто конкретно оказался к этому причастен.

Министерство обороны

Переброска российских войск на беларусско-украинскую границу была осуществлена под прикрытием военных учений «Союзная решимость — 2022». Несмотря на то, что объемы и тип дислоцированных в Беларуси российских войск не соответствовал программе учений, представители Министерства обороны до последнего отрицали подготовку к военному вторжению в Украину. Также для вторжения были переданы многие объекты военной инфраструктуры МО РБ, а беларусские солдаты были неоднакратно задействованы на вспомогательных работах. Таким образом, можно сделать вывод о совместном замысле нападения.

Гомельская пограничная группа

Задачами Госпогранкомитета является охрана и организация пропуска через государственную границу, предупреждение и пресечение правонарушений, создающих угрозу пограничной безопасности. Таким образом, пересечение государственной границы с Украиной военной техники другого государства не могло происходить без соответствующих санкций со стороны пограничной службы. Таким образом, фактически руководство Госпогранкомитета и пограничники на местах в Гомельской области являются соучастниками нападения на суверенное государство.

Кроме того, пограничники могут разделить ответственность и за выявленные факты мародерства российских военных, поскольку не воспрепятствовали ввозу в Беларусь незаконно присвоенного имущества.

Государственный таможенный комитет

Препятствие незаконному ввозу в страну имущества является также прерогативой таможенной службы. Несмотря на наличие доказательств мародерства российских военных в Украине с последующим перемещением награбленного в Беларусь, ни одного факта нарушения таможенного законодательства российскими военными предъявлено не было. Из чего можно утверждать, что представители гомельских подразделений таможенного комитета также причастны к преступлениям, совершенным российскими военными в Украине.

Министерство внутренних дел

Военная агрессия России в отношении Украины не получила массовой поддержки в белoрусском обществе. Однако ответной реакцией на действия белoрусов, которые сказали «нет» войне, стали репрессии со стороны органов МВД. Для задержания и вынесения обвинения по административной статье было достаточно наличия антивоенного плаката.

Совершая подобные действия сотрудники МВД также по сути выступили на стороне агрессора.

Следственный комитет и прокуратура

Репрессии в отношении белорусов, не поддержавших военную агрессию, не ограничиваются административными статьями. Прокуратура в массовом порядке возбуждает уголовные дела в отношении тех, кто наблюдает и фотографирует российскую военную технику. Опубличивание информации о перемещениях российских военных трактуется как «содействие экстремистской деятельности».

Уголовные дела за передачу информации о дислокации российских военных Telegram-каналам заведены в Мозырском, Хойникском районах и Гомеле. По предъявленным обвинениям задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.

Гомелький филиал ГП «Белаэронавигация» «Аэропорт Гомель»

Гомельский аэропорт и навигационные службы активно использовались ВКС Российской Федерации для нанесения ударов по Украине. Доказательством тому является видеоролик, который 20 марта разместило на своем сайте министерство обороны РФ. На записи запечатлен взлет со взлетной полосы аэродрома Гомеля беспилотника РФ с боекомплектом, показаны ракетные удары по украинской территории и посадка летательного аппарата на этом же аэродроме.

Гомельское отделение Белорусской железной дороги

Большая часть российской военной техники, участвовавшей в нападении на Украину через территорию Гомельской области, была доставлена железнодорожным транспортом. Таким образом, «Белорусская железная дорога», обслуживая логистику российской армии, оказала содействие российскому военному вторжению.

В то же время стоит отметить, действия сотрудников БЖД возымели и обратный эффект. Американское издание «Washington Post» назвало беларусских железнодорожников в числе тех, кто помог остановить наступление российской армии на Киев. Поводом для такого заявления стали слова руководителя Украинской железной дороги, который поблагодарил белорусских коллег за помощь в противостоянии российской агрессии.

Министерство здравоохранения

С началом военной агрессии России в Украине многие медучреждения Гомельщины были отданы под лечение раненных российских военных. Российские военнослужащие лечились в РНПЦ Гомеля, Гомельской областной больнице, Мозырской ЦРБ, госпитале инвалидов ВОВ Гомеля и др. Для военных РФ был отведен морг в Мозыре, морг на Циолковского в Гомеле, был оборудован морг в старом ангаре РНПЦ Гомеля.

Российских военных не лечили беларусские медики, но многие услуги для беларусов были приостановлены из-за отсутствия в медучреждениях мест. Например, для беларусов были недоступны хирургия, эндокринология, пересадка почки в РНПЦ Гомеля.

Таким образом, Министерство здравоохранения не в полной мере выполняло свои функции по организации оказания медицинской помощи гражданам Беларуси, скрывало факт оказания медпомощи российским агрессорам.

Министерство информации

За время вторжения российских войск в Украину государственные СМИ не информировали население о причинах нахождения на территории Беларуси российской техники и военных. Информация о целях и задачах ВС РФ скрывалась. Пропагандисты работали на агрессора — пытались создавать иллюзию стабильности и спокойствия в Гомельской области.

Исполнительные органы власти

Ответственность несут все исполнительные органы власти (Гомельский облисполком, Гомельский горисполком, райисполкомы, сельсоветы), которые допустили ввод на территорию Гомельщины российских военных для военной агрессии против Украины. Тем самым они не исполнили свои основные функции по исполнению законов (в том числе Конституции), обеспечению бесперебойного функционирования государственных органов, защитите прав и свобод человека, поддержке общественного порядка и безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».