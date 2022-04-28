Лукашенко сам подпишет себе смертный приговор 5 28.04.2022, 14:42

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ФОТО: ANADOLU AGENCY

Диктатор является международным террористом.

Текст законопроекта об изменении Уголовного кодекса Беларуси в части назначения смертной казни был опубликован 28 апреля на Национальном правовом портале, сообщает zerkalo.io.

В новой редакции этот пункт будет звучать так:

«Смертная казнь за подготовку к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных:

часть 2 статьи 124 (акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);

часть 3 статьи 126 (акт международного терроризма);

часть 3 статьи 289 (акт терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ либо ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека);

часть 2 статьи 359 (убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти).

Кроме этого в нынешней редакции Кодекса указано, что смертная казнь назначается «за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах». Депутаты предложили уточнить этот пункт, добавив в него преступления, санкция которых уже предусматривает смертную казнь в соответствии с действующим УК: ч. 2 ст. 124, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 289 и ч. 2 ст. 359.

27 апреля «депутаты» «палаты представителей национального собрания» приняли законопроект об изменениях в Уголовный кодекс в двух чтениях.

Теперь документ должны одобрить в «совете республики», потом его должен подписать Александр Лукашенко. Если это произойдет, изменения в Уголовный кодекс вступят в силу через 10 дней после официального опубликования поправок.

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