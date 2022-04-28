Найдены 10 военных РФ, которые причастны к зверствам в Буче 28.04.2022, 14:49

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Опубликованы фото извергов.

Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области.

Об этом сообщила в "Фейсбуке" генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Их 64 отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск ВС РФ Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Благодарность от президента за "массовый героизм", а языком цивилизованного мира, за военные преступления, - это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которым они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат", - отмечает генпрокурор.

По ее словам, прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные "звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады ВС РФ:

младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву;

рядовому Григорию Нарышкину;

рядовому Василию Князеву;

ефрейтору Семену Мальцеву;

рядовому Сергею Пескареву;

рядовому Альберту Раднаеву;

ефрейтору Михаилу Кашину;

ефрейтору Андрею Бизяеву;

ефрейтору Дмитрию Сергиенко;

сержанту Никите Акимову.

"В достаточно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении", - продолжает Венедиктова.

"Имеем доказательства, что, конечно, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику. Роль и участие каждого из них в этих преступлениях установлена следственным путем благодаря слаженной и оперативной работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать также журналисты "Следствие Инфо". Сейчас мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче", - резюмирует она.

Она также опубликовала фото подозреваемых оккупантов.

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