Ученые обнаружили у шимпанзе необычный интерес 1 28.04.2022, 15:16

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Эксперимент провели в Университете Киото.

Как и мы, близкие людям приматы демонстрируют особенный интерес к телам мертвых сородичей, могут навещать их и проявлять все признаки переживания утраты. По некоторым данным, шимпанзе собираются даже у скелетов и черепов представителей своего вида, хотя их связь с живой обезьяной, облеченной в плоть и кожу, не так уж очевидна. Ученые из Японии проверили эти сообщения в лабораторных экспериментах, о которых рассказывают в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Андре Гончалвес (André Gonçalves) и его коллеги из Университета Киото привлекли к исследованию семерых живущих в неволе шимпанзе. Животным демонстрировали изображения на мониторе, отслеживая движения глаз. Чтобы те не слишком активно двигали головой во время опытов, перед монитором была закреплена соломинка с лакомством, фруктовым соком, которую шимпанзе старались не выпускать изо рта как можно дольше.

Подопытным приматам предъявляли по четыре изображения, связанных с головами четырех видов: собак, кошек, людей и шимпанзе, оценивая интерес, который проявляет животное к каждому из них. На разных картинках четыре вида представали в разных ориентациях, в виде голов и черепов, а также камешков, формой похожих на эти черепа. В общей сложности каждое животное отсматривало 180 изображений.

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Уникальный пример межвидовой конкуренции человекообразных, окончившейся гибелью более крупного животного, наблюдали в национальном парке на западе Африки.

Как и можно было ожидать, наибольший интерес у шимпанзе вызывали «лица» и в несколько меньшей степени черепа сородичей. На самих черепах дольше всего животные всматривались в зубы, а также носовые и глазные отверстия. Ученые связывают это с проявлением парейдолии — зрительной иллюзии, заставляющей видеть знакомые образы в напоминающих их объектах. В описываемом случае — морды шимпанзе в рисунке ее черепа. Лица при парейдолии проступают особенно часто в силу повышенного внимания, которое уделяют мимике и люди, и шимпанзе.

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