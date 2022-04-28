В Саратове столкнулись два военных вертолета РФ 15 28.04.2022, 15:25

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Инцидент случился на Кумысной полянe.

В Саратове столкнулись два вертолета, один из них разбился, сообщает news.ru. По предварительной информации, оба вертолеты военные. Один пилот, предварительно, погиб. Отмечается, что в каждом вертолете было по одному пилоту, оба катапультировались.

По словам мэра города Михаила Исаева, один пилот найден живым, состояние его здоровья неизвестно.

«Во время учебного полета столкнулись два вертолета. На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», — говорится в сообщении.

Инцидент случился на территории Кумысной поляны.

«На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый <...> По предварительной информации экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется», — написал Исаев в своем Telegram-канале.

Исаев добавил, что поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.

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