В Беларуси начнут производить колбасу без мяса и молоко без молока 26 28.04.2022, 15:34

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«Импортозамещение» в действии.

В условиях санкций в Беларуси развернулась масштабная программа по «импортозамещению". Об этом рассказал директор «Института мясо-молочной промышленности» НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Гордей Гусаков.

Ученые уже разработали технологии производства так называемых «элитных сыров». Например, «сыр камамбер» производят в Молодечно.

— Ученые работают, чтобы удовлетворить спрос различных категорий населения. Например, есть современное течение — вегетарианство или веганство. Мы разработали колбасу веганскую. Ведем переговоры о постановке ее на промышленное производство, — отметил Гусаков.

Директор института выразил мнение, что белорусам придется по вкусу и еще одна новинка, которая по целебным свойствам по ряду позиций превосходит традиционное молоко.

— Есть такой продукт современный — «Не молоко». То есть молочная основа заменена на растительную — используется растительный белок. Сейчас заканчивается очередная программа научных исследований. В результате появится целая группа таких продуктов, — рассказал Гордей Гусаков.

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