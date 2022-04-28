Оккупанты сбросили на военный госпиталь на «Азовстали» авиабомбы

Оккупанты сбросили на военный госпиталь на «Азовстали» авиабомбы14
- 28.04.2022, 15:33
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Рухнула операционная.
Российские оккупанты в ночь на 28 апреля бомбили военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил полк "Азов".
"Оккупанты сбросили многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии", – отметили в сообщении.
В результате обстрелов среди военнослужащих есть погибшие, раненые и контуженные.
"Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула, в частности операционная, это делает невозможным оказание помощи нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше", – сообщили в пресс-службе "Азова".
"Азов" в Telegram опубликовал видео, снятое после обстрела. На нем видны раненые, им оказывают помощь.