Белый дом: Байден планирует конфискацию активов российских олигархов 11 28.04.2022, 15:45

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Российский клептократов избавят от имущества.

Президент США Джо Байден направит в Конгресс предложение по всеобъемлющему законодательному пакету, который расширит полномочия правительства по привлечению властей РФ и и российских олигархов к ответственности за войну против Украины, пишет «Новое время».

Как сообщает пресс-служба Белого дома, этот пакет установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, разрешение правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и дальнейшее укрепление соответствующих правоохранительных инструментов.

Одно из предложений упорядочивает процедуру конфискации имущества в США, расширяет круг активов, подлежащих аресту, и позволяет направлять полученные средства в Украину.

Другое предложение предусматривает объявление преступлением сознательное или намеренное владение любым лицом средств, полученных непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством.

Третье предложение расширяет возможности США по использованию средств олигархов, попавших под санкции, для возмещения ущерба, нанесенного Украине в результате российской агрессии.

Еще одно предложение направлено против имущества, которое используют российские олигархи для облегчения ухода от санкций.

Действующее законодательство предусматривает, что США могут конфисковать средства, полученные от нарушения санкций, но не могут конфисковать имущество, используемое для содействия нарушению санкций. Данное предложение устраняет этот пробел.

Министерство финансов США ввело санкции и заблокировало суда и самолеты стоимостью более миллиарда долларов, а также заморозило активы на сотни миллионов долларов на американских банковских счетах, принадлежащих российской элите.

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