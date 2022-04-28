В Беларуси увеличены нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом 28.04.2022, 16:05

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Как они изменились?

В Беларуси с 28 апреля увеличены нормы беспошлинного ввоза физлицами товаров наземным транспортом, пишет сайт officelife.media.

По решению ЕЭК, в отношении товаров для личного пользования (за исключением алкогольных напитков, пива), ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС в багаже физлиц, действует стоимостная норма — до 1 тыс. евро, и весовая — до 31 кг.

Эти нормы действуют временно, до 1 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Беларуси в апреле увеличили лимит беспошлинного ввоза посылок в 5 раз, до €1 тыс. При этом весить такая посылка должна не более 31 кг.

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