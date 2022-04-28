В Беларуси увеличены нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом
- 28.04.2022, 16:05
- 3,840
Как они изменились?
В Беларуси с 28 апреля увеличены нормы беспошлинного ввоза физлицами товаров наземным транспортом, пишет сайт officelife.media.
По решению ЕЭК, в отношении товаров для личного пользования (за исключением алкогольных напитков, пива), ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС в багаже физлиц, действует стоимостная норма — до 1 тыс. евро, и весовая — до 31 кг.
Эти нормы действуют временно, до 1 октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Беларуси в апреле увеличили лимит беспошлинного ввоза посылок в 5 раз, до €1 тыс. При этом весить такая посылка должна не более 31 кг.