Bloomberg: Германия готова поддержать санкции против «Сбербанка» и нефтяного сектора РФ 1 28.04.2022, 16:31

Ограничения войдут в шестой пакет санкций.

Германия готова поддержать стремление Евросоюза ввести санкции против российского Сбербанка, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину. До сих пор немцы были одним из главных противников ограничений.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ограничения войдут в шестой пакет санкций, который будет введен уже на этой неделе. Он будет также включать поэтапное эмбарго на российскую нефть. Это станет ответом на прекращение Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.

Ранее Германия выступала против усилий Евросоюза наложить санкции на крупнейший российский банк Сбербанк и российский энергетический сектор. На этот банк приходится более половины розничных депозитов в России.

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg, Берлин был обеспокоен тем, что возможные санкции против Сбербанка приведут к нарушению финансовых операций, связанных с энергетикой. Но в последние недели Германия нарастила альтернативные поставки энергоресурсов и теперь готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

К слову, США уже полностью ввели блокирующие санкции против "Сбербанка". Великобритания запретила банку проводить платежи в фунтах стерлингов через свою финансовую систему. Также были введены персональные санкции против генерального директора банка Германа Грефа.

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