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Медицинская амбулатория в Ирпене получила солнечные батареи и аккумуляторы от Tesla

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  • 28.04.2022, 16:45
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Медицинская амбулатория в Ирпене получила солнечные батареи и аккумуляторы от Tesla

Фотофакт.

Ирпенский центр первичной медико-санитарной помощи получил солнечные батареи и аккумуляторы от Tesla. Об этом сообщает Telegram-канал "Семейный врач. Ирпень".

Это позволит наладить надежное энергообеспечение амбулаторий общей практики – семейной медицины.

"Сегодня мы получили благотворительную помощь от Госспецсвязи в виде солнечных батарей и приборов "Tesla Powerwall". Спасибо Илону Маску и всем, кто присоединился", – говорит директор центра Андрей Левковский.

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