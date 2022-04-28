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За два месяца войны РФ получила от стран ЕС €46 млрд за энергоносители

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  • 28.04.2022, 16:54
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За два месяца войны РФ получила от стран ЕС €46 млрд за энергоносители

Продолжающийся импорт энергоносителей – «главная брешь в санкциях», наложенных Западом на РФ.

С 24 февраля – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – Россия заработала на продаже энергоносителей €63 млрд. Об этом говорится в отчете Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA) о транспортировке ископаемого топлива из РФ морским транспортом и по трубопроводам, опубликованном 28 апреля.

71% из этого объема импортировали страны Евросоюза. На сайте CREA создали специальный счетчик, который в режиме реального времени показывает, как растет сумма, уплаченная ЕС России за нефть, газ и уголь.

На момент написания новости этот счетчик показывал, что с 24 февраля Россия получила от ЕС за энергоносители €46,14 млрд.

В отчете говорится, что крупнейшими потребителями российских энергоносителей в этот период были Германия (€9,1 млрд), Италия (€6,9 млрд), Китай (€6,7 млрд), Нидерланды (€5,6 млрд), Турция (€4,1 млрд) и Франция (€3,8 млрд).

Как пишет The Guardian , РФ удвоила прибыль от реализации ископаемых видов топлива, выиграв на скачке цен – в 2021 году ЕС заплатил России за энергоносители €144 млрд, то есть в среднем – €12 млрд в месяц.

В статье подчеркивается, что хотя экспорт российской нефти и сократился на 30%, Москва "продолжает извлекать выгоду из своего господства над энергоснабжением Европы, даже в то время, когда правительства неистово пытаются предотвратить использование Владимиром Путиным нефти и газа в качестве экономического оружия".

Более высокие цены на энергоносители, отмечает газета, способствуют тому, что доходы, которые "практически напрямую поступают российскому правительству через государственные компании", растут.

Россия "фактически поймала ЕС в ловушку", считает The Guardian. Новые ограничения приведут к новому скачку цен, что позволит РФ сохранить свои доходы.

Единственный способ "вывести из строя военную машину Путина", по мнению ведущего эксперта CREA Лаури Милливирта – быстро отказаться от ископаемых видов топлива. Экспорт топлива является "ключевым фактором, способствующим существованию режима Путина и многих других государств-изгоев", пояснил он.

Продолжающийся импорт энергоносителей – это "главная брешь в санкциях", наложенных Западом на Россию, подчеркнул Милливирта.

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