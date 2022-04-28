Белорусский гроссмейстер: Каждый из нас пытается сделать все, что может, чтобы помочь Украине 28.04.2022, 16:59

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Валерий Казаковский

Валерий Казаковский поддержал украинский народ.

Больше двух месяцев в Украине идет война. Беспощадная и бессмысленная. Кажется, весь мир встал на сторону Украины и старается помочь стране и ее народу в борьбе с Россией. К помощи присоединились и многочисленные спортсмены, в том числе представители шахмат.

30 апреля Белорусский фонд спортивной солидарности проводит большой благотворительный шахматный турнир Chess Solidarity Cup. Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены самой большой больнице в Украине – ОХМАТДИТ. Регистрируйтесь на сайте chesssolidarity.com

Турнир обещает собрать немало известных как шахматном, так и в спортивном мире участников. Среди них – 21-летний международный гроссмейстер Валерий Казаковский. Беларус уже больше двух лет представляет на турнирах Литву, но тем не менее подписал обращение белорусских шахматистов против войны. Сейчас Казаковский, как и многие коллеги, просто хочет оказать помощь Украине, где живут в том числе и его друзья.

В преддверие турнира журналисты tribuna.com поговорили с Валерием о солидарности, его успехах и переезде в Литву, закапывании спорта в Беларуси, а также о санкциях, введенных в отношении белорусов и россиян из-за войны.

– По-моему, данный шахматный турнир – это прекрасная идея и способ показать, что и при помощи шахмат мы можем помочь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. И в первую очередь, конечно, детям. Когда от Фонда поступило предложение принять участие в турнире, я практически сразу же согласился. Обсудив некоторые технические моменты, дал окончательное согласие.

Очень надеюсь, что мероприятие соберет как можно больше людей. Все-таки люди вносят свой финансовый вклад, соответственно, чем больше участников, тем больше материальная помощь. Поэтому мы активно проводим рекламную кампанию. Не важно, какого уровня будет игрок. Главное ведь – это собрать деньги в помощь детям. Пусть играют и гроссмейстеры, и простые любители, но мы делаем одно дело, выполняем одну задачу.

– Каково вам быть в компании таких известных послов турнира, как баскетболистка Екатерина Снытина, самбист Степан Попов и других личностей из разных видов спорта?

– Конечно, гордость. А также радость за то, что люди из других видов спорта, не имеющие отношения к шахматам, присоединились к данному проекту, желая помочь пострадавшим в Украине детям.

– Если Снытину и того же Попова знает большой круг любителей спорта, то вы, наверное, больше известны в шахматном мире. Давайте тогда познакомимся поближе. И начнем с приятного – в этом году вы получили звание международного гроссмейстера.

– Норматив для этого звания я выполнил еще в прошлом году, но официально гроссмейстером стал лишь в феврале. Просто все процедуры длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. Что за нормы? Нужно было набрать определенное количество очков в матчах с очень сильными соперниками на трех турнирах. Мне удалось это сделать, и в 21 год я стал гроссмейстером.

– А сколько лет вы вообще в шахматах?

– С семи лет. При этом удается совмещать с учебой в ЕГУ, я сейчас на пятом курсе. Возможно, если бы не учеба, то выполнил бы норму раньше. Но ничего страшного, все равно приятно и в 21 год. Невероятные ощущения на самом деле. Звание международного мастера – это последняя ступенька перед международным гроссмейстером – я получил еще в 14 лет. И все последующие годы пытался выполнить норму, чтобы получить новую категорию. Но то не удавалось хорошо сыграть, то из-за проблем с документами не мог поехать на те или иные турниры. Поэтому сейчас как никогда рад, что, несмотря на все трудности, удалось стать международным гроссмейстером. Дальше, по сути, только чемпион Европы и чемпион мира.

– По сути, в историю шахмат вы себя уже вписали.

– В какой-то степени да. Если меня причислять еще к воспитанникам белорусской шахматной школы, то статистику вида спорта в этой стране я действительно пополнил. Уже достаточно давно из белорусских шахматистов не появлялся новый гроссмейстер.

– Вы отнесли себя к белорусской шахматной школе, но при этом уже несколько лет выступаете за Литву.

– Да, уже больше двух лет выступаю под литовским флагом, и в прошлом году на чемпионате Европы представлял как раз эту страну. Тем не менее шахматами я начал заниматься именно в Беларуси, там многого добился, многому научился.

– Почему же тогда уехали из Беларуси?

– Одна из причин – учеба в ЕГУ. Я поступил туда в 2017 году, и по ходу учебы стало понятно, что проще заниматься видом спорта и жить в принципе будет, если я перееду в Литву. А заодно я перешел в Литовскую федерацию шахмат.

Плюс нужно сказать, что в той же Беларуси на внутренних соревнованиях я выступал достаточно редко, держался обособленно от остальных шахматистов страны. Поэтому после переезда в Литву особых перемен даже и не заметил.

– Кем вы себя больше ощущаете – белорусом или уже европейцем?

– Ответ «европейским белорусом» подойдет? Тогда им и ощущаю.

– Если бы остались в Беларуси, смогли бы достичь тех успехов, которых достигли после переезда?

– В теории, возможно, и получилось бы. Но дело в том, что в белорусских шахматах еще до событий 2020 года появились так называемые спортивные договоры. Они существенно усложнили жизнь многим шахматистам. Так как к тому времени я уже уехал из страны, то из общения с коллегами узнал, что под каждого спортсмена наверху составлялся определенный план соревнований. И даже если ты хочешь участвовать в том или ином турнире, но его нет в твоем плане, то ехать туда тебе запрещено. Не представляю, как бы я жил в таких условиях – сейчас я спокойно могу сам выбирать турниры.

– В Литве чувствуете себя свободнее?

– Изначально, как уже сказал, не почувствовал никаких перемен, но, когда услышал о появлении спортивных договоров, понял, что переехал не зря. Мне никто сейчас не указывает, в каком турнире могу участвовать. Появилась абсолютная свобода действий, и для моего роста это оказало положительное влияние.

– А учитывая, что творится в тех же шахматах в Беларуси после августа-2020, ваше решение уехать из страны тем более правильное.

– Должен признаться, что после того, как в 2019 году перешел в Литовскую федерацию шахмат, иногда задавал себе вопрос, что было бы, если бы не перешел. Но с течением времени видел, что происходило в Беларуси, и только убеждался в правильности своего решения. Особенно это стало очевидно после августа-2020. А второй момент – чемпионат Беларуси в октябре того же года. В знак протеста против событий в стране несколько игроков отказались принимать участие в турнире, и в отношении них потом последовали санкции. В итоге с 2021 года, например, международный гроссмейстер Владислав Ковалев выступает под флагом ФИДЕ.

– А вам не обидно, что шахматы в Беларуси, по сути, просто убивают?

– Очень обидно. Причем убивают не только шахматы, но и многие другие виды спорта. Атлеты, которые приносят результат, не нужны стране. Многие вынуждены спасаться от давления или преследования системы отъездом из Беларуси. Все просто хотят обезопасить себя и своих близких, и только потому, что в белорусском спорте на первом месте уже не результат, не спорт, а идеология. Ну а сейчас мы видим, к чему это все привело.

– Если вы о санкциях, то для начала хочу спросить ваше мнение о том, что у Беларуси еще в декабре 2020 года забрали Всемирную шахматную олимпиаду.

– С одной стороны, конечно, был очень огорчен. Тем более к Олимпиаде были привязаны очень сильные мужские и женские турниры, и в этом плане обидно, что соревнование в 2022 году не состоится в Беларуси. Но, с другой стороны, и тогда, и тем более сейчас все это крайней необходимая мера. Имею в виду забрать шахматную олимпиаду у Беларуси. Ну а все остальные санкции в отношении спорта Беларуси и России, когда в Украине идет война, это, наверное, единственный действенный способ как-то повлиять на людей, показать им, что то, что происходит, это ненормально.

– Как вам видится со стороны ситуация с Сергеем Карякиным, который поддержал действия властей России, а потом получил дисквалификацию на полгода?

– Когда впервые услышал о том, какое мнение он высказал, какие действия совершает в вопросе войны в Украине, если честно, был немного в шоке. Потому что это человек, который родился в Украине, он сам из Симферополя. Не мог поверить, что человек такого уровня может так относиться к своей Родине, приветствовать агрессию, которую применяет Россия.

Что касается отстранения Карякина, то, как по мне, это такой дискуссионный вопрос. Можно сказать, что убрали конкурента. И тем не менее спокойно относится к его словам и поступкам все равно нельзя.

– А что думаете по поводу призыва министра спорта Швейцарии не допускать белорусов и россиян к высоким постам в международных федерациях?

– Вопрос очень интересный. Потому что ФИДЕ, например, возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. И он уже заявил о том, что в этом году будет выставлять свою кандидатуру на новый срок. В этой с вязи предложение министра из Швейцарии выглядит очень интересно, тем более я нигде еще не читал, что на пост главы ФИДЕ кто-нибудь претендует, кроме Дворковича. Нам остается только следить за развитием ситуации.

– В целом, ситуация в Украине вам позволяет сконцентрироваться на спорте или не удается до конца отдаваться шахматам?

– Когда война только началась, около недели или двух не мог играть ни в каких турнирах. Очень сложно было сконцентрироваться, особенно на фоне поступавших новостей. Потом как-то удалось абстрагироваться, понял, что шахматы, пусть и на небольшое время, но помогут отвлечься. Концентрировался на одной конкретной задаче, и мне это немного помогало.

– Вы стали одним из подписантов обращения белорусских шахматистов против войны. Расскажите подробнее об этой идее.

– От рождения идеи до ее осуществления не прошло и дня. В начале марта в среде белорусских шахматистов родилась мысль сделать обращение против войны. Думали сначала собрать подписи от коллег со всего мира, но решили, что это займет много времени. Поэтому решили ограничиться белорусами. Все это происходило как раз на фоне слухов, что Беларусь может присоединиться к войне. За первый час сбора подписей свои фамилии оставили около 30 человек. Потом список постепенно пополнялся. И полный список удалось собрать реально меньше, чем за сутки.

– У вас есть знакомые шахматисты из Украины?

– Конечно, и с ними я стараюсь поддерживать связь. Кто-то уехал за границу и даже участвует в турнирах, кто-то остался в Украине. Со всеми стараюсь периодически выходить на связь, и когда это удается сделать, радуюсь, что у ребят все хорошо, они живы-здоровы, никто из их близких не пострадал. Знакомые у меня в Киеве, Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. Сложно переживать эти события, особенно когда люди звонят из городов, где идут бои.

Но я ментально с ними. И скорый благотворительный турнир – это очередной знак, что каждый из нас пытается сделать все, что может, чтобы помочь Украине. Мы поддерживаем всех.

– Как думаете, когда вы встретитесь со своими друзьями из Украины за одной доской?

– Конечно, надеюсь, что это произойдет как можно раньше. Давно не виделся с ребятами. Но сейчас нужно оставаться реалистами и понимать, что, к сожалению, похоже, скоро это не закончится. Хотя надежда все равно есть. А мы, спортсмены всего мира, будем всячески помогать Украине и ее народу.

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