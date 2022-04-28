Столтенберг: Война на территории Украины может длиться месяцами или же годами 16 28.04.2022, 17:07

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Война России против Украины длится уже 64 дня.

Во время выступления в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно поддержки Украины. Считает, что война может продолжаться в течение месяцев или даже и лет.

Об этом пишет Sky News.

По словам Столтенберга, помощь НАТО Украине будет включать перевооружении со старого советского оружия на современное западное военное оборудование.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе... Существует абсолютная вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", - заявил генеральный секретарь Альянса.

Война России против Украины длится 64 дня.

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