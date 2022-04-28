Березинский мясокомбинат обанкротился 2 28.04.2022, 17:21

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Размер долгов предприятия — 1,28 миллиона рублей.

Экономический суд города Минска начал производство по делу о банкротстве ООО «Березинский мясокомбинат». Размер долгов предприятия — 1,28 млн рублей, сообщает OL.

При этом у компании в активах дебиторская задолженность на 100,7 тыс., а имущество оценивается в 374,8 тыс. рублей.

Мясное производство расположено в Березинском районе. Но компания зарегистрирована в Минске. Ликвидировать юрлицо собственник решил в феврале 2022 года. Кроме производства продуктов питания, у компании также был торговый бизнес.

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