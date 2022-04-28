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Шольц приветствовал решение Бундестага о поставках оружия Украине

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  • 28.04.2022, 17:30
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Шольц приветствовал решение Бундестага о поставках оружия Украине

Канцлер ФРГ пообещал продолжить курс на военную поддержку Киева.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на решение Бундестага о поставках тяжелого вооружения Украине. Он приветствовал это решение, а также заявил, что страна продолжит курс на военную поддержку Киева.

Об этом сообщает inFranken.de.

При этом канцлер отметил, Германия уже поддержала Украину в оборонной сфере.

"Я очень благодарен за четкую поддержку, которую немецкий Бундестаг оказал политике правительства, которое я возглавляю. Это показывает, что в такое сложное время вы можете проводить политическую стратегию, которую многие хотят поддержать. И это именно то, что мы будем продолжать внедрять", - сказал Шольц.

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