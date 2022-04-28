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Российские войска обстреляли пограничный пункт в Черниговской области

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  • 28.04.2022, 17:37
  • 3,382
Российские войска обстреляли пограничный пункт в Черниговской области

Никто из пограничников не пострадал.

Российские войска в четверг, 28 апреля, обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска «Сеньковка» Черниговской области, где сходятся границы трех стран – Украины, Беларуси и России.

Как сообщили в МВД Украины, пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрелы с территории России в районе украинского пункта пропуска «Сеньковка». В частности, враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.

К счастью военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали.

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