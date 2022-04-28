Банки Беларуси постепенно перестают выполнять свои функции 10 28.04.2022, 17:44

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Как проблемы банковской системы затрагивают белорусов.

Банки постепенно перестают выполнять свои функции из-за санкций и системных проблем. Кредиты и свободное распоряжение деньгами становятся менее доступны белорусам. Сохранность средств в банках тоже не всегда обеспечена.

Еврорадио узнало у эксперта, какие проблемы накопились в банковской системе и как они отражаются на жизни людей.

Банковская система сжимается: с кредитами проблемы

Самая ярко выраженная проблема банков — недостаток валютной ликвидности. То есть у банков мало валюты, чтобы исполнять свои обязательства перед вкладчиками или другими партнерами. Возможностей решить эту проблему не просматривается, рассказывает старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

— Это слабое место в лучшем случае с августа 2020 года, когда начался массовый вынос депозитов. Прежде всего в валюте в связи с утратой доверия к банковской системе. Сейчас это только усиливается. Бреши пытаются латать. В какой-то степени это удается. В том смысле, что это не приводит к неплатежеспособности, коллапсу банковской системы в принципе. И удается за счет того, что банки урезают свои кредитные портфели, прежде всего валютные.

Можно было бы сделать вид, что все под контролем, если бы сокращение кредитования в валюте заменялось кредитами в рублях. Однако этого не происходит.

— По сути, банковская система сжимается. Головную боль лечат постепенным отрезанием головы. Банковская система постепенно перестает выполнять свою функцию в экономике. Периодически случаются масштабные вспышки [недостатка валюты. — Еврорадио], как это было в феврале и до середины марта. Затем ситуация за счет притока валюты или сжатия валютного кредитования снижается, но принципиально мы все в той же ситуации.

Банкам сложнее возвращать долги

Из-за спада в экономике и ухудшения состояния предприятий у банков становится больше плохих должников.

— Статистики пока новой нет, но абсолютно уверен, что из-за войны и на фоне масштабных санкций ухудшается качество активов, — говорит Дмитрий Крук. — На бумаге показателями можно манипулировать. Но даже с учетом этих манипуляций и того, что Нацбанк снижает требования к качеству активов, ухудшение чувствительное. А если посчитать нормально, то мы увидим бурный рост проблемных активов. Это рано или поздно может поставить под вопрос платежеспособность банков.

Кроме того, из-за санкций часть белорусских банков не может нормально проводить платежи.

— Это тоже еще один канал, по которому идет ампутация банковской системы. Из-за тех вещей, которые я назвал, думаю, многие банки будет беспокоить увеличение спецрезервов на покрытие возможных убытков. Увеличение спецрезервов классифицируется как расходы. Естественно, в ближайший квартал будет нагрузка на расходную часть банков и будут ухудшаться их финансовые результаты.

Жить без банков можно, но будет плохо

Банки можно воспринимать как “жирных котов”, но их проблемы — головная боль для всей экономики.

— Они как финансовые посредники способствуют развитию, перенаправляя деньги в самые эффективные инвестпроекты. Это их главная функция. Банковской системы в принципе может не быть в экономике. Проблема в том, что такая экономика будет крайне неповоротливая. Механизмы для развития будут почти ликвидированы. В средневековье банков практически не было, соответственно, о том, чтобы взять кредит на жилье, речи не могло быть.

Последствия того, что функции банков исполняются не полностью или поставлены под вопрос, люди уже ощущают.

— Карточки подсанкционных банков не могут работать за рубежом. Люди не могут свободно управлять своими средствами, совершать личные операции, беспокоятся за сохранность своих сбережений. А банк по умолчанию в нормальной экономике — это место, за сохранность сбережений в котором не должны волноваться, — заключает Дмитрий Крук.

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