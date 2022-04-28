Финляндия отказалась платить за российский газ рублями 5 28.04.2022, 17:51

1,734

Финны постараются отказаться от энергоносителей из России как можно скорее.

Финляндия отказалась платить за российский газ рублями. Кроме того, Хельсинки постарается отказаться от энергоносителей из России как можно скорее.

Об этом заявила министр Европы Финляндии Титти Туппурайнен, сообщает Helsinki Times.

"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится платить в рублях. Решение было принято еще в начале апреля", - цитирует издание заявление Туппурайнен.

По ее словам, позиция Финляндии в отношении России остается предельно ясной - Хельсинки поддерживает санкции против Москвы. Кроме того, финское правительство готово ввести ограничения и по газу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».