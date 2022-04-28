закрыть
28 апреля 2022, четверг, 18:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии

2
  • 28.04.2022, 18:02
  • 1,330
Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии

Данная инициатива была согласована во время визита премьер-министра Болгарии в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Болгарии будут ремонтировать украинскую военную технику. Данная инициатива была согласована во время визита премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского и Петкова.

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии инициировано налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Убежден, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики, а для нас важно качество и сроки", - заявил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко