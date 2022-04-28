Эксперты прогнозируют откат экономики России к 1991 году 28.04.2022, 18:33

Как меняется мир после вторжения РФ в Украину.

Экономика России откатится до 1991 года, а мировые цены на продукты останутся высокими до 2023 года. На онлайн-панели KEF «Экономика апокалипсиса: последствия войны в Украине для мировой экономики» эксперты поделились своим видением того, как меняется мир после российского вторжения в Украину, пишет сайт belmarket.by.

Цена будет высокой

Цены на сырьевые и сельскохозяйственные товары в краткосрочной и среднесрочной перспективе будут расти, сказал Карлис Смитс, ведущий экономист и руководитель программы по экономической политике для Восточной Европы Всемирного банка.

Связано это, конечно, с перебоями в поставках товаров из-за войны в Украине, и ростом цен на энергоресурсы. Кроме того, глобальная экономика выходит из рецессии после пандемии, а значит, растет спрос. Так, цены на природный газ в Европе начали повышаться еще до вторжения России в Украину.

Повышение цен на природный газ и нефть приводит к повышению стоимости производства удобрений, а это уже в свою очередь приводит к повышению цен и на сельхозпродукты. Кроме того, сейчас остановлена поставка пшеницы из Украины и Российской Федерации.

По словам Карлиса Смитса, Украина обладает большими запасами зерна, которые еще не были экспортированы: это зерно, заготовленное в прошлом году. Обычно поставки шли через порты Черного моря, а сегодня стоимость страхования такого товара резко повысилась. Сейчас прорабатывается вопрос доставки зерна по земле — по железной дороге и автомобильным транспортом через соседние страны, за исключением Беларуси.

—Непонятно, что будет дальше делать Россия, насколько долго продлится вторжение, и какой будет процесс нормализации ситуации. Вместе с тем мы предполагаем, что данные проблемы останутся в среднесрочной перспективе. Ожидается, что цены на сырье и сельскохозяйственные товары в 2022 будут выше, чем в 2021 году и останутся высокими до 2023-2024 годов, — сказал Карлис Смитс.

Отвечая на вопрос, как помочь населению, представитель Всемирного банка рассказал о двух решениях: оптимальном и спорном.

—Для поддержки уязвимых групп населения важна, прежде всего, индексация пенсий и пособий. Есть еще механизм фиксирования цен, но он не идеальный, потому что чаще всего малоимущие граждане больше всего страдают от перекоса в ценах, когда вводятся такие механизмы.

Экономика России — назад в прошлое

— Есть разные экономические прогнозы по России, но все они говорят о сокращении ВВП на 8-14% к концу года. Это будет похоже на ситуацию 1998 года, если не хуже. Дальше Россия будет двигаться в обратном направлении и откатится до 1991 года, то есть личные доходы людей и промышленность будут такими же, как в России в начале 90-ых, — поделился своим прогнозом Андрей Мовчан, управляющий партнер Movchan’s Group.

Он отметил, что уже сейчас наиболее богатые регионы России сталкиваются с проблемой безработицы. До 20% малых и средних предприятий закроются до конца года. Руководители предприятий не знают, что делать, как заместить импорт, который шел с Запада.

— Автомобильное производство уже сократилось в два раза. Продолжение работы предприятий под большим вопросом. Есть риск, что к концу года автомобильное производство перестанет существовать. Ведь более 90% критических деталей для производства автомобилей импортировались из ЕС и других стран, — привел пример Андрей Мовчан.

По его мнению, очевидно, что российское правительство пытается реагировать на меняющиеся обстоятельства. Страна отказывается от промышленных стандартов 21 века. Например, готова производить автомобили по тем стандартам, которые были в конце советской эпохи.

Среди прочего Андрей Мовчан обратил внимание на то, что полмиллиона россиян уже уехали из страны, а к концу года их будет миллион.

— В основном уезжают руководители, предприниматели и профессионалы своего дела. Как минимум 100 супер-топ-менеджеров из ведущих корпораций России уехали и не планируют возвращаться. Это самый большой отъезд, начиная с первой волны еврейской иммиграции в конце 80-х - начале 90-х.

Андрей Мовчан считает, что ВВП России не вернется на довоенный уровень, как минимум, в ближайшие 10 лет. Не только из-за нехватки импортных комплектующих, но и из-за сокращения объемов поставки энергоносителей и сокращения доли малых и средних предприятий. При этом доля расходов на вооружение будет расти, учитывая военную ситуацию, а расходы на социальную сферу — сокращаться.

— Политические структуры Беларуси не хотят откалываться от России. Другие страны более осторожны в этом плане. Мы видим, что Казахстан играет собственную игру и постепенно разворачивается в сторону Китая. На Кавказе страны также играют собственные игры, и все больше взаимодействуют с Китаем, а не с Россией, — сказал Андрей Мовчан.

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