На берегу Черного моря зафиксирован массовый мор дельфинов

На берегу Черного моря зафиксирован массовый мор дельфинов4
- 28.04.2022, 18:36
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Агрессивные действия рашистов опасны для всей флоры и фауны Черного и Азовского морей.
Из-за военных действий российских оккупантов, на побережье Черного моря в разных местах все чаще обнаруживают мертвых дельфинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"Снаряды, которыми захватчики обстреливают украинские города и села, выпускают с кораблей и подлодок, находящихся в акватории Черного моря и загрязняют ее", - рассказала она.
По словам Денисовой, особенно вредно для дельфинов использование военных гидролокаторов. Из-за излучения навигационных приборов млекопитающие перестают воспринимать эхосигналы, что приводит к их гибели.
"Агрессивные действия рашистов опасны для всей флоры и фауны Черного и Азовского морей", - резюмировала она.