Байден хочет увеличить помощь Украине еще на $33 млрд 3 28.04.2022, 18:38

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Соответствующий запрос американский лидер сегодня отправит в Конгресс.

Президент США Джо Байден хочет увеличить помощь Украине в противостоянии с Россией на 33 млрд долларов. Соответствующий запрос американский лидер сегодня отправит в Конгресс.

Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, запрос Байдена в Конгресс на поддержку Украины включает три вида помощи:

20 млрд долларов военной;

8,5 млрд долларов экономической;

3 млрд долларов гуманитарной.

В Белом доме изданию заявили, что запрашиваемая Байденом на 20 млрд долларов военная помощь поможет обеспечить Украину и союзников с восточного фланга НАТО артиллерией, бронетехникой, противотанковыми средствами и передовыми системами противовоздушной обороны, а также другим вооружением.

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