Байден хочет увеличить помощь Украине еще на $33 млрд

Байден хочет увеличить помощь Украине еще на $33 млрд3
- 28.04.2022, 18:38
- 1,190
Соответствующий запрос американский лидер сегодня отправит в Конгресс.
Президент США Джо Байден хочет увеличить помощь Украине в противостоянии с Россией на 33 млрд долларов. Соответствующий запрос американский лидер сегодня отправит в Конгресс.
Об этом сообщает Washington Post.
По данным издания, запрос Байдена в Конгресс на поддержку Украины включает три вида помощи:
20 млрд долларов военной;
8,5 млрд долларов экономической;
3 млрд долларов гуманитарной.
В Белом доме изданию заявили, что запрашиваемая Байденом на 20 млрд долларов военная помощь поможет обеспечить Украину и союзников с восточного фланга НАТО артиллерией, бронетехникой, противотанковыми средствами и передовыми системами противовоздушной обороны, а также другим вооружением.