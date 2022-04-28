Украина освободила из плена 33 военных и 12 гражданских 1 28.04.2022, 18:41

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Пять украинцев, вернувшихся из плена, ранены.

В четверг, 28 апреля, состоялся очередной обмен пленными.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", - сообщила Верещук.

Ранее состоялся шестой обмен пленными, в рамках которого были освобождены 19 украинских граждан: 10 военных и 9 гражданских.

Перед этим состоялся пятый обмен. Было освобождено 60 военных и 16 гражданских украинцев.

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