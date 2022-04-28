В польском Гданьске назвали площадь в честь Мариуполя 28.04.2022, 18:47

Ранее в Гданьске сообщили, что готовы помочь отстроить город.

В польском Гданьске назвали площадь в честь Мариуполя.

Как сообщает Мариупольский горсовет, такое решение сегодня приняли местные власти Гданьска, решив назвать одну из площадей города "Площадью героического Мариуполя", передает УНИАН.

Ранее с такой инициативой обратился к депутатам Гданьска мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Это очень важный и символический жест поддержки для украинского Мариуполя. Он символизирует солидарность между двумя городами и укрепляет наши дружеские отношения. Это означает, что Мариуполь в сердце каждого жителя Гданьска. Уверен, что мы победим и вместе восстановим Мариуполь. В отстроенном городе одна из улиц будет названа в честь Гданьска", – отметил Бойченко.

Ранее в Гданьске сообщили, что готовы помочь отстроить Мариуполь.

Польша активно поставляет в Украину танки и другое вооружение на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов. Также Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие для кардинального увеличения экспорта.

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