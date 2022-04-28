Россия теряет добычу нефти и компании 1 28.04.2022, 18:48

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Наибольшее падение с 90-х.

Европа понемногу отказывается и от других энергоносителей из России.

Между Европой и Россией разворачивается газовое сражение. К вечеру вторника стало известно, что Россия без предупреждения отключила поставки газа в Польшу и Болгарию, требуя оплату в рублях. Но шантаж не прошел: Еврокомиссия заявила, что ЕС готов ответить стране-агрессору, а у Польши достаточно газа из соседних стран. Сама Польша заявила, что собирается взыскать с Газпрома компенсацию за нарушение условий контракта, пишет nv.ua.

Вроде бы это сражение русский шантажист проиграл. Но на фоне этой новости появились другие. Изданию Bloomberg стало известно, что 4 европейских компании все-таки оплатили российский газ рублями, а 10 импортеров открыли счета в Газпромбанке. Среди последних — компании из Германии, Италии, Австрии, Словакии и Венгрии, в частности итальянская Eni, немецкая Uniper и австрийская OMV. Еврокомиссия уже предупредила компании, что оплата российского газа в рублях является нарушением санкций, но пообещала дать более четкие разъяснения.

Кроме того, появилась информация, что Германия, ранее считавшая нефтяное эмбарго большим злом для Европы, чем для России, готова согласиться на постепенный запрет импорта из страны-агрессора.

Даже без эмбарго в РФ прогнозируется падение добычи нефти по результатам года на 17%. Это будет самое большое падение с 1990-х и минимальный объем добычи с 2003 года. Запрет импорта способен нанести еще больший удар по российской экономике.

Европа постепенно отказывается и от других энергоносителей из России. Из последних шагов Швейцария запретила импорт угля из РФ вместе с рядом товаров.

Продолжают разрывать связи с Россией и международные компании. Во вторник две компании объявили о выходе с российского рынка — французский производитель техники Schneider Electric и шведский производитель растительных масел ААК. Из-за таких решений 3 тыс. сотрудников могут остаться без работы.

Еще две компании только приостанавливают работу со страной-агрессором — китайский производитель дронов DJI и немецкая компания управления активами DWS Group. Французский автоконцерн Renault тоже надеется вернуться в страну, поэтому передает свою долю в российском АвтоВАЗе государственному учреждению «за рубль».

Из импортозамещения в стране-агрессоре пока хоть как-то выходит только установка «Заместим» в Петербурге. В реальной экономике у фармпроизводителей проблемы с поставками упаковочных материалов, а половина кинотеатров может закрыться уже через несколько месяцев из-за отсутствия доступа к мировым премьерам.

Кроме того, россиянам становится все труднее делать переводы и проплаты за границу через SWIFT. Транзакции клиентов даже не попавших под санкции российских банков начали проверять тщательнее в рамках финмониторинга, а платежи либо задерживаются на несколько недель, либо вообще возвращаются.

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