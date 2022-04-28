СНБО Украины: Информационная война входит в новый период 2 28.04.2022, 18:55

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Россия не смогла «раскачать» украинцев.

Заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов сообщил, что информационная война с Россией входит в новый период.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Если говорить об информационной войне в перспективе, то она входит в новый период и в настоящее время Центр противодействия дезинформации не фиксирует сети влияния на украинских граждан... Россия понимает, что не получится "раскачать" общество в Украине, поэтому запускают информационные кампании в иноязычных сетях за помощью, в частности, Twitter-ботов", - сказал Шаповалов.

Он уточнил, что первый месседж, который сейчас массово распространяют оккупанты - это подорожание продуктов, всемирный продовольственный кризис, снижение уровня жизни в Европе и в мире за поддержку Украины. Второй месседж - это оружие, которое поставляют наши партнеры, якобы оно продается на" черном рынке " и сбывается в Африку. А третий, главный, Украина - это "ритейл" (процесс продажи продукции или услуг конечным потребителям - прим.), а Россия - "жертва репрессий".

Кроме того, заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины пояснил, что главной целью месседжа об использовании ядерного оружия, который сейчас активно продвигает российская пропаганда на федеральных каналах России, является разозлить население РФ и заставить его массово идти в военкоматы.

"Мы уже слышали с федеральных каналов России месседж об использовании ядерного оружия и удивляет, как легко об этом говорят простые россияне. Сейчас роспропаганда настраивает свое население на то, что обстрелы приграничных к Украине городов или мятеж в Приднестровье и поставки к нам наступательной техники - это все один сценарий... И делается все это для того, чтобы разозлить свое население и заставить бежать в военкоматы. Потому что потери оккупантов большие,... их надо пополнять тотальной мобилизацией", - отметил Шаповалов.

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