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Байден: Россия чувствует отчаяние из-за провала в Украине

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  • 28.04.2022, 19:03
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Байден: Россия чувствует отчаяние из-за провала в Украине

Президент США заявил о «неспособности РФ сделать то, что они планировали».

Президент США Джо Байден, комментируя последние заявления представителей России, заявил, что страна-агрессор испытывает отчаяние из-за провалов в Украине, передает «Новое время».

На вопрос журналиста, беспокоят ли его заявления Москвы о том, что в Украине якобы воюют Россия и НАТО, глава Белого дома ответил:

«Это неправда, но это беспокоит меня, потому что демонстрирует отчаяние, которое испытывает Россия из-за своей неспособности сделать то, что они планировали сделать в первую очередь… Вместо того, чтобы сказать, что это делают украинцы, получившие определенные средства для отпора российским силам, они утверждают, что „США и вся НАТО“ участвуют в уничтожении российских сил, танков и так далее. Это оправдание за провал…».

Во время обращения Байден подтвердил, что решил запросить у Конгресса 33 млрд долларов на выделение дополнительной поддержки Украине, в частности, 20 млрд на военную помощь и 8,5 млрд — на экономическую.

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