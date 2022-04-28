Байден: Россия чувствует отчаяние из-за провала в Украине 7 28.04.2022, 19:03

7,150

Президент США заявил о «неспособности РФ сделать то, что они планировали».

Президент США Джо Байден, комментируя последние заявления представителей России, заявил, что страна-агрессор испытывает отчаяние из-за провалов в Украине, передает «Новое время».

На вопрос журналиста, беспокоят ли его заявления Москвы о том, что в Украине якобы воюют Россия и НАТО, глава Белого дома ответил:

«Это неправда, но это беспокоит меня, потому что демонстрирует отчаяние, которое испытывает Россия из-за своей неспособности сделать то, что они планировали сделать в первую очередь… Вместо того, чтобы сказать, что это делают украинцы, получившие определенные средства для отпора российским силам, они утверждают, что „США и вся НАТО“ участвуют в уничтожении российских сил, танков и так далее. Это оправдание за провал…».

Во время обращения Байден подтвердил, что решил запросить у Конгресса 33 млрд долларов на выделение дополнительной поддержки Украине, в частности, 20 млрд на военную помощь и 8,5 млрд — на экономическую.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».