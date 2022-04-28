Из гигантов в пигмеи 5 28.04.2022, 19:08

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Как уменьшаются промышленные флагманы Беларуси.

Крупные и средние компании Беларуси сообщили о суммарных долгах к началу 2022 года. Предыдущий максимум обязательств продержался всего один месяц. На 1 января 2022 года суммарные долги валообразующих компаний достигли 164 млрд руб. Это рекордное значение долга за весь период замеров по принятой в Республике Беларусь методике.

Предыдущий максимум был установлен 1 декабря 2021 года и таким образом продержался лишь месяц. За 2021 год подъем долга флагманов составил 3,5%. В предыдущие периоды рост долга был связан с девальвацией белорусского рубля, так как долги частично номинированы в валюте. Так, за 2020 год суммарные обязательства увеличились на 19,3% (согласно Белстату).

Крупнейшую сумму долга накопили валообразующие предприятия Минска – 45,3 млрд руб. на отчетную дату. Среди областей лидером по объему обязательств стала Гродненская – 28,8 млрд руб. Также эта область быстрее всего нарастила долги за 2021 год – на 13,8%.

Чуть более тридцати лет назад производства, расположенные на территории тогда еще БССР, выпускали каждый четвертый в советской промышленности мотоцикл, фотоаппарат и часы.

С конвейеров местных объединений сходили каждый пятый трактор и каждый шестой холодильник и велосипед, а также каждый десятый телевизор. За минувшие десятилетия практически по всем позициям объемы и удельные доли сократились в разы, а многие из советских предприятий-гигантов превратились в заводы-карлики, живущие воспоминаниями о былом величии.

Газета «Белорусы и рынок» заинтересовалась, что стало с некоторыми когда-то крупнейшими в БССР производствами.

«Сдувшиеся» лидеры…

В 1990 году первый в Советском Союзе журнал о бизнесе «Деловые люди» опубликовал два рейтинга крупнейших предприятий страны: один — по объему выпущенной продукции, другой — по размеру ее экспорта.

По объему производства, выраженному в денежной форме, топ-40 советских объединений возглавили АвтоВАЗ, ГАЗ и КамАЗ. От БССР в список вошли три структуры.

Производственное объединение «БелавтоМАЗ» обеспечивало весь союзный выпуск карьерных самосвалов грузоподъемностью 27 т и выше и самосвалов грузоподъемностью свыше 105 т, а также производило значительные объемы автопоездов и седельных тягачей. В объединении, в которое в то время входили МАЗ, БелАЗ и МЗКТ, работало 48 тыс. человек. В рассматриваемом периоде они выпустили продукции более чем на 1,2 млрд советских рублей

Производственное объединение «МТЗ» собирало за год 100 тыс. пропашных тракторов — около трети союзного производства этого вида техники. В начале 90-х денежным результатом труда 31 тыс. работников объединения стала сумма свыше 800 млн советских рублей.

Третий белорусский фигурант первого списка — производственное объединение «Гомсельмаш» — концентрировало тогда на своих мощностях 90 % советского производства самоходных кормоуборочных комбайнов и прицепов-емкостей для транспортировки кормов. В Гомеле и других городах на его заводах трудилось 27 тыс. человек, объем труда которых в деньгах оценивался более чем в 600 млн советских рублей.

Несмотря на произошедшее с той поры значительное сокращение производства и потерю удельной доли на рынке постсоветского пространства и в зарубежье, эти три холдинга по-прежнему входят в перечень «голубых фишек» белорусской экономики. Корректно сравнивать их тогдашние и сегодняшние финансовые показатели не представляется возможным, но то, чем они были и что представляют теперь, можно проследить в изменении физических объемов выпуска и числа работающих.

Если в 1990 году автомобилестроительная отрасль БССР выпустила около 46 тыс. грузовиков, то по итогам 2020 года всего 9,9 тыс. В тракторостроении МТЗ в лучшие годы производил около 100 тыс. единиц техники, а теперь объем производства снизился более чем в 2,5 раза, в частности 2020 году было выпущено 39,5 тыс. тракторов.

Несмотря на то что за эти тридцать лет в рамках укрупнения к гигантам были присоединены десятки небольших и средних заводов, количество работающих все равно заметно сократилось. По итогам 2020 года на МАЗе, БелАЗе и МЗКТ совокупно было занято 30,2 тыс. человек (в 1,5 раза меньше, чем в 1990 году), в МТЗ-холдинге — около 15,5 тыс. (в 2 раза меньше), на «Гомсельмаше» — более 7,3 тыс. человек (сокращение в 3,8 раза).

В последние годы существования СССР на фоне падения доходности нефтяного экспорта промышленность БССР стала одним из важнейших источников валютных средств для союзной казны.

По версии журнала «Деловые люди», в 1990 году МТЗ, обойдя все союзные нефтедобывающие и нефтехимические объединения, возглавил топ-20 крупнейших экспортеров СССР. В то время пятая часть производимых в Минске тракторов и мотоблоков отправлялась за рубеж.

Примерно половину своей продукции продавал на экспорт Минский завод холодильников, который в рейтинге стал шестым. Причем белорусская техника реализовывалась не только на рынках стран СЭВ, Китая и развивающихся стран, но и, например, пользовалась довольно устойчивым спросом в Германии, Франции, Великобритании, Норвегии, Нидерландах.

В первую двадцатку союзных экспортеров в начале 90-х входили также поставщик полиэтилена высокого давления, нитриакриловой кислоты, акриловых волокон и прочей нефтехимии «Полимир» (12-е место), Минское станкостроительное производственное объединение имени Октябрьской революции (18-е) и «Бобруйскшина» (20-е).

Из перечисленных предприятий только МТЗ и, с оговорками, «Белшина» сегодня играют весомую роль в формировании внешнеторгового сальдо Беларуси. «Полимир» стал частью «Нафтана», а некогда крупный производитель и экспортер МЗОР бесповоротно выбыл из списка «голубых фишек» белорусской экономики и важнейших поставщиков валюты в страну.

…и постсоветские аутсайдеры

МЗОР

Минское станкостроительное производственное объединение им. Октябрьской революции и возглавило наш список экс-гигантов белорусской советской промышленности, превратившихся в аутсайдеров.

Лидер станкостроительной промышленности БССР, на которую в 1990 году приходилось 9–10 % от всего выпуска металлорежущих станков в Советском Союзе, одним из первых, в 1987 году, организовал сбыт своей продукции и обратную поставку импортного оборудования через собственный канал — внешнеторговую фирму «МЗОР-импекс». На рубеже 80–90-х «МЗОР-импекс» с успехом продавала строгальные, фрезерные, шлифовально-сверлильные, резьбонарезные станки, обрабатывающие центры и автоматические линии потребителям в странах Восточной Европы, а также в Германии, Японии, Канаде и Югославии.

Но экспорт не возместил потери ключевых клиентов в бывшем СССР. Стагнация, охватившая советскую экономику, привела к резкому падению спроса на станки и, как следствие, к стремительному сокращению объемов производства, штата и, главное, к утрате компетенций. Объединение попыталось найти новую нишу в выпуске станков для деревообработки, но не преуспело в этом. Из нескольких тысяч человек, которые в советское время работали в Минске, Молодечно и Шацке, к 2012 году на МЗОР осталось около семисот.

Самый громкий бренд в белорусском станкостроении позволил в 2012 году сплотить на базе МЗОР другие предприятия отрасли — МЗОР стал и является управляющей компанией холдинга «Белстанкоинструмент». В него входят шестнадцать предприятий. Но создание холдинга не сильно помогло и отрасли, где продолжается падение объемов, и самому МЗОР, на котором на начало 2021 года работало всего около трехсот человек.

Если в 1990 году станкостроителями БССР было выпущено свыше 15,6 тыс. металлорежущих станков (около 11 % из них предназначалось зарубежным клиентам), то в 2020-м — всего около 2,6 тыс. единиц. За 11 месяцев прошлого года отрасль произвела чуть более 2,3 тыс. станков.

Минский мотовелозавод

Мотовелозавод, который сейчас возглавляет бывший мэр Минска Николай Ладутько, — тень того производства союзного масштаба, которое процветало тридцать лет назад.

В 1990 году на Минский мотовелозавод приходилось 20,6 % союзного выпуска мотоциклов и мотороллеров и 14,4 % производства взрослых велосипедов. В частности, в последнем перед развалом СССР году в Минске было собрано 225 тыс. мотоциклов и 845 тыс. велосипедов, порядка 2,5 % мотоциклов и свыше 10 % велосипедов отправлено за валюту на зарубежные рынки.

Белстат давно перестал включать мотоциклы и велосипеды в свои оперативные отчеты по производству важнейших видов промышленной продукции, поскольку они перестали быть таковыми. Например, по итогам 2020 года было произведено 4,2 тыс. мотоциклов и 76 тыс. велосипедов — в десятки раз меньше, чем тридцатью годами ранее.

Минский часовой завод

В свое время входивший в число крупнейших часовых производств СССР Минский часовой завод одним из первых почувствовал приход непростых времен. В частности, и по этой причине в 1990 году конференция трудового коллектива отказалась от содержания команды по хоккею на траве «Луч», которая успешно выступала в высшей лиге союзного первенства и в составе которой было аж четыре кандидата в олимпийскую сборную СССР.

Но эта и другие меры, направленные на уменьшение расходов в условиях сузившегося рынка, не помогли гиганту. Через несколько лет ключевым источником доходов для МЧЗ стал не выпуск часов, а сдача в аренду недвижимости в центре Минска.

Сегодня новую жизнь в производство пытается вдохнуть инвестор — швейцарская компания Franck Muller. Но объемы, на которые она вывела за последние годы часовой завод, в разы уступают советскому валу. В 1990 году МЧЗ выпустил более 13,5 млн бытовых часов, из которых 14 % ушло на экспорт. В 2020-м часовая промышленность Беларуси произвела около 2,4 млн наручных и других часов.

МПОВТ

В советские времена именно на Минское производственное объединение вычислительной техники возлагались основные надежды в преодолении растущего отставания от Запада в оснащенности компьютерами.

На МПОВТ была размещена основная часть централизованного заказа по изготовлению больших компьютеров из так называемой единой серии (ЕС), устройство и программное обеспечение которых были фактически скопированы с машин IBM. Распад СЭВ, на предприятиях которого производились комплектующие, и переход бывших союзников на валютные расчеты поставили объединение на грань выживания. МПВОТ попытался решить проблему, организовав в 1993 году первое на постсоветском пространстве СП с IBM, которое должно было обеспечить минское объединение (тогда в его составе было СКБ и три завода) дисководами, мониторами и разнообразными электронными комплектующими. Но к этому времени спрос на большие компьютеры в бывших республиках СССР резко пошел вниз и продукция стала невостребованной. Через несколько лет IBM вышла из состава учредителей, а СП IBA сосредоточилось на разработке заказного программного обеспечения и перешло в частные руки.

После развала СССР не получило развития на МПВОТ и второе перспективное направление, которое объединение осваивало с 1986 года, — выпуск персональных компьютеров. В 1990 году тоже было создано СП (с индийцами и американцами), и по объему выпущенных ПЭВМ, около 100 тыс. штук, минчане опередили все аналогичные производства в Советском Союзе. Но к компьютеризации населения бывшего СССР подключился частник и оставил не у дел громоздкое государственное хозяйство.

МПОВТ было переквалифицировано на производство телекоммуникационного оборудования, а в последние годы основные доходы объединение извлекало из сдачи в аренду корпусов своего головного завода им. Орджоникидзе. Несколько лет назад значительную часть этой недвижимости на аукционе приобрели структуры, подконтрольные известному девелоперу Павлу Белому.

Барановичское ПХО, «Камволь» и «Сукно»

Барановичское ПХО и объединяющиеся «Камволь» и «Сукно» тридцать лет назад были крупнейшими предприятиями легкой промышленности БССР, обеспечивая ее потребности в хлопчатобумажных и шерстяных тканях. Но своего сырья для их производства у Беларуси либо нет (хлопка), либо недостаточно (шерсти), и это предопределило превращение крупных предприятий в небольшие, локальные производства, поддерживающиеся государственными льготами.

О том, какие объемы потеряла за эти годы текстильная промышленность страны, говорят цифры: если в 1990 году в Беларуси выпускалось 512 млн кв. м хлопчатобумажных, шерстяных, льняных и шелковых тканей, то в 2020-м — 162 млн. кв. м.

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