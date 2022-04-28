Керамические емкости из Иерусалима оказались древними ручными гранатами 3 28.04.2022, 19:13

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Вероятно, их использовали против крестоносцев.

Новый анализ керамических сосудов XI-XII веков, которые были найдены в Иерусалиме, показал, что они, вероятно, использовались как ручные гранаты. Как сообщает Университета Гриффита, ранее ученые считали, что такие емкости, которые хранятся в музеях по всему миру, использовались для различных целей, включая хранение пива, ртути, медикаментов и масла.

Новое исследование подтвердило, что некоторые сосуды действительно содержали масла и лекарства. Кроме того, было установлено, что в некоторых хранились ароматические масла, что согласуется с данными других исследований.

Вместе с тем, ученые выяснили, что некоторые емкости содержали легковоспламеняющиеся и, вероятно, взрывоопасные материалы. Это указывает на то, что они могли использоваться в качестве древних ручных гранат.

Ученые считают, что такие гранаты использовались против крестоносцев. Некоторые исследователи считали, что сосуды содержали черный порох, который был завезен из Китая в Европу к XIII веку. Вместе с тем, новое исследование показало, что в них находился взрывчатый мат местного производства.

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