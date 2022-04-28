Журналисты Washington Post разобрали комедийное видео с «покушением» на Соловьева 9 28.04.2022, 19:19

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На деле получилась типичная пропагандисткая схема.

В РФ уверяют, что покушение было организовано СБУ в тандеме с западными партнерами. Однако на деле получилась типичная пропагандисткая схема.

В понедельник утром президент страны-агрессора Владимир Путин объявил о предотвращении покушения на "известного российского журналиста".

Упоминалось о задержании злых "неонацистов", у которых изъяли коктейли Молотова, гранаты, несколько пистолетов и обрез, а также нацистскую атрибутику, зеленый парик и копии трех дополнений к видеоигре "The Sims 3", пишет unian.net со ссылкой на The Washington Post.

Почти сразу же в СМИ и соцсетях правдивость спецоперации подверглась сомнению. "Я искренне верю, что этот тупой офицер ФСБ перепутал "The Sims" с SIM-картами", – написал в твиттере Элиот Хиггинс, основатель исследовательской группы Bellingcat, которая критически освещает новости в России.

Для начала немного матчасти: The Sims 3 представляет собой виртуальную песочницу, в которой игрок может управлять жизнью персонажей – строить дома для своих симов, наряжать их и помещать во всевозможные дурацкие ситуации.

Кроме того, российские власти, похоже, не очень в курсе самой игры, поэтому вместо стандартной версии положили дополнения для нее. Возможно, они планировали убить "российского телеведущего" объяснив ему, сколько нужно будет потратить на DLC, иронизирует в твиттере журналист BBC Фрэнсис Скарр.

На видео задержания также видно, как сотрудники ФСБ листают найденную в одной из квартир книгу с дарственным обращением. Его автора зовут "Подпись Неразборчивая".

Журналисты предполагпют, что чекистам дали рекомендации, как правильно сфабриковать "покушение" на Соловьева. Там указали, что подпись должна быть неразборчивой – они поняли методичку буквально.

Впрочем, один российский журналист отметил, мол, "подпись неразборчива" – это на самом деле псевдоним известного российского неонациста Василия Федоровича.

Покушение, как позже заявили в РФ, было организовано службой безопасности Украины в тандеме с западными партнерами. В СБУ это назвали "новой фантазией спецслужб РФ", которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории.

По словам Арика Толера, работающего в Bellingcat и занимающегося факт-чекингом новостей, у ФСБ прослеживается тенденция пиар-арестов по очень надуманным причинам и убийство [Соловьева] определенно соответствует этому профилю.

Вскоре стало известно, что это "покушение" должно было готовиться на славноизвестного пропагандиста Владимира Соловьев, который находится под санкциями Евросоюза и Великобритании. В марте этого года YouTube заблокировал его аккаунт с более миллионом подписчиков "за нарушение условий использования видеохостинга".

Сам Соловьев считает, что его "заказал" Зеленский из-за "личных обид" и если с ним что-то и случится, то это будет по приказу президента Украины. В СБУ, реагируя на вброс российских властей, сравнили Соловьева с нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом и предположили, что он "самостоятельно захлебнется в продуктах собственной низкопробной пропагандистской деятельности".

The Washington Post приводит аллюзии с задержанием злых "неонацистов" к задержанию в 2019 году российского журналиста Ивана Голунова при подозрительных обстоятельствах.

Голунов, работавший в интернет-издании "Медуза", был арестован за хранение и продажу наркотиков. Его сторонники утверждали, что улики, собранные полицией в его квартире, были подброшены на место происшествия, а обвинения сфабрикованы. Через несколько дней Голунова отпустили. С тех пор российские репресии в отношении независимых СМИ – особенно после 24 февраля – вынудили многих журналистов, в том числе сотрудников "Медузы", бежать из страны.

На прошлой неделе писатель, активист и обозреватель Washington Post Владимир Кара-Мурза был арестован в России и приговорен к 15 суткам тюремного заключения за критику российского вторжения в Украину в интервью CNN. Теперь же ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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