Гродненский мясокомбинат выпустил колбасу из зубра 12 28.04.2022, 20:21

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Зубр внесен в Красную книгу.

В четверг сайт koko.by разместил любопытную информацию. На прилавках столичного магазина «Евроопт Палаццо» среди прочих мясных изделий появилась продукция Гродненского мясокомбината, сделанная из мяса зубра, — колбаса и пастрома. Все бы ничего, но зубр, считающийся неофициальным символом Беларуси, до сих пор внесен в Красную книгу.

Звучит, конечно, удивительно и неоднозначно. За комментарием onliner.by обратился к представителям Гродненского мясокомбината. Журналисты дозвонились туда, из маркетинга их перенаправили в отдел качества, однако и там по поводу зубров были немногословны: «Сырье на предприятие поступает согласно нормативной документации в соответствии с законодательными актами». От более детальных комментариев по телефону отказались.

Ситуацию в итоге немного прояснили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира:

— У зубра в Беларуси два статуса. Во-первых, он животное из Красной книги, а во-вторых, есть специальный резервный генофонд. К нему относятся травмированные животные, старые, не участвующие в размножении и не представляющие ценности для вида. Каждую особь в резервный генофонд переводят комиссионно. На таких животных разрешена охота. Поэтому мясо, которое появилось [на мясокомбинате], — это, скорее всего, мясо зубра из резервного генофонда.

Любая продукция охоты или полученная другим путем, прежде чем попасть на мясокомбинат, проходит необходимые анализы и различные инстанции. И только после свидетельства о ее пригодности, которое выдают лаборатории, мясо попадает на производство.

Как журналистам объяснили, промышленного производства продуктов из зубрятины в Беларуси нет. И речь, вполне возможно, ведется о какой-то лимитированной партии мясных изделий.

Зубр — единственный дикий бык Европы, сохранившийся до наших дней. В Красную книгу БССР его внесли в 1981 году, в независимой Беларуси — через 12 лет.

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